Литовские «аграрии» призывают голосовать за Г. Науседу

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Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ,»аграрии») призывает голосовать во втором туре президентских выборов за экономиста, независимого кандидата Гитанаса Науседу, решило правление партии.

«Мы призываем голосовать за Гитанаса Науседу. В противоположном случае, если активность будет мала, и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, то в таком случае победит (выдвинутая Союзом Отечества-Литовскими христианскими демократами – BNS) Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы», – заявил в четверг после заседания правления партии председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

Накануне первого тура он называл Г. Науседу кандидатом консерваторов.

В среду Г. Науседа встретился с членами фракции «аграриев» в сейме. На заседание также была приглашена и И. Шимоните, однако она не прибыла, ссылаясь на напряженный график.

Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых на пост президента Литвы, премьер Саулюс Сквярнялис в первом туре оказался третьим и соответственно не прошел во второй тур.

В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую оппозиционным Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 26 мая. С понедельника по пятницу проходит досрочное голосование.

BNS