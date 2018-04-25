Литовские автоперевозчики смогут воспользоваться возможностями Brexit

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Выход Великобритании из Европейского Союза без договора будет однозначно негативным фактором в литовской экономике, однако отечественные автоперевозчики смогут адаптироваться и использовать новые возможности, которые может предоставить жесткий вариант Brexit, считает секретарь по транспортной политики Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Томас Гаруолис.

«Плохо, что британцы покидают Евросоюз, поскольку сокращается общий рынок, на котором мы действуем. Это плохо, поскольку Литва — это открытая экономика, и чем проще экономические отношения, тем лучше для нас. Есть компании, у которых очень большие обороты в Соединенном Королевстве, для них это будет наиболее болезненно», – сказал BNS в среду Т. Гаруолис, участвовавший в конференции, организованной Versli Lietuva.

Однако, по его словам, торговые отношения ЕС и Великобритании сохранятся, и потоки товаров в любом случае нужно будет обслуживать.

«Каждый кризис предоставляет и возможности. Вероятно, что и расценки на доставку грузов между Соединенным Королевством и Европой вырастут, поскольку эти перевозки станут несколько рискованными. Литовские перевозчики быстро адаптируются, я считаю, что так будет и на сей раз», – убежден Т. Гаруолис.

По его словам, даже в случае жесткого варианта Brexit порядок перевозки грузов из Великобритании по существу останется неизменным.

«Европарламент и Еврокомиссия договорились о переходном периоде в 9 месяцев, так что наши перевозки будут почти такими же, как и сейчас. Просто, возможно, будет больше ограничений на перевозки на внутреннем рынке Великобритании», – сказал Т. Гаруолис.

Во вторник британские парламентарии во второй раз отклонили предложенный премьером Терезой Мей договор о Brexit, в связи с чем, значительно выросла вероятность того, что британцы выйдут из ЕС без договора.

В среду депутаты проголосуют по вопросу о том, должна ли страна покинуть ЕС в течение двух недель без договора.

BNS