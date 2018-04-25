Литовские чиновники сравнили цены в магазинах ЕС

🔊 Воспроизвести

Министерство юстиции и Государственное агентство по защите прав потребителей (VVATT) провели исследование цен на одежду, обувь и бытовую технику в Литве и других странах Европейского Союза.

В этом исследовании сравнивались цены на товары в одних и тех же сетевых магазинах в Литве и других странах ЕС.

Исследование показало, что идентичная одежда стоит дороже на 15% в Литве, чем в Испании. Например, в магазине Zara те же рубашки в Польше стоят 20 евро, в Испании, Португалии — 21 евро, в Литве, Эстонии, Латвии, Франции, Бельгии — около 25 евро.

Спортивную обувь Massimo Dutti в Испании и Португалии можно купить за 70, в Польше — 82, в Литве — за 90 евро.

«Цены на товары растут быстрее, что отрицательно сказывается на наших потребителях. Мы понимаем, что цены на товары и услуги регулируются рынком, но мы будем стремиться защитить потребителей, которые имеют право знать, какие цены в Литве выше », — говорит министр юстиции Эльвинас Янкевичюс.

Подробные результаты исследований будут представлены в пятницу.

В ближайшем будущем VVTAT также начнет исследование относительно минимального сравнения цен на продукты питания в Литве и других странах ЕС.

BNS