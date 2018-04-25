Литовские депутаты сделали первый шаг, чтобы узаконить продукты из посевной конопли

В четверг в литовском парламенте был сделан первый шаг по узакониванию продукции и изделий из посевной конопли.
В первом чтении парламентарии одобрили предусматривающие это поправки к законам, за них проголосовали 62 члена сейма, «против» были четыре, 33 воздержались.
Далее проект переходит на рассмотрение комитетов сейма.
Согласно проекту, в закон будут внесены определения изделий и продуктов из посевной конопли. Одновременно предлагается установить требование, чтобы поставляемые на рынок изделия из посевной конопли обладали справкой ответственного ведомства, подтверждающей, что содержание психотропного вещества в ней не превышает 0,2%.
Авторы проекта подчеркивают, что продукции из посевной конопли помогают страдающим от онкологических заболеваний.
Депутаты, критикующие проект, усматривают в нем стремление декриминализировать употребление конопли.