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Литовские депутаты в Вашингтоне чтобы заручиться поддержкой Украины

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 13, 13:00   |   Комментариев: 0

Группа членов сейма Литвы собирается поехать в США, где будет искать поддержку для Украины, сообщила литовская газета Lietuvos zinios.

В Вашингтон они поедут с так называемым планом Маршалла для Украины и попросят о политической и финансовой поддержке страны, испытывающей агрессию России.

Четверо парламентариев: Гядиминас Киркилас, Андрюс Кубилюс, Жигмантас Павилёнис и Миндаугас Пуйдокас вместе с председателем Комитета по иностранным делам Украинской Рады Анной Хопко будут находиться в Вашингтоне с 26 по 27 апреля.

В рамках визита планируются встречи с американскими политиками и высокопоставленными должностными лицами. Позднее члены сейма отправятся в Чикаго для встречи с общиной литовцев, эмигрантами из Польши и Украины. Она также намерены попросить помощи в защите интересов страны, борющейся с пророссийскими сепаратистами.

BNS

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