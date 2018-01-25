Литовские дипломаты разрешили России увеличить число мест для голосования на выборах президента

Литовский МИД в среду разрешил Москве увеличить число мест для голосования в стране во время выборов президента России в марте этого года.

По словам пресс-атташе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, дипломаты направили ноту с разрешением оборудовать голосовательные участки в Каунасе, Шяуляй и Висагинасе, чтобы на них во время выборов могли проголосовать проживающие в Литве или находящиеся на ее территории граждане РФ.

“Россия попросила дополнительных разрешений для организации избирательных участков в Каунасе, Висагинасе и Шяуляй, и эти разрешения ей были предоставлены”, – сказала BNS Раса Якилайтене.

По ее словам, дальнейшую организацию участков для голосования в этих городах Россия должна согласовывать уже с местными властями.

Голосовательные участки во время выборов без отдельной просьбы также будут оборудованы в посольстве РФ Вильнюсе и в генеральном консульстве в Клайпеде.

Посол России в Литве Александр Удальцов сказал российскому государственному новостному агентства “РИА Новости”, что удовлетворен решением Литвы. Он также сказал, что Россия благожелательно отнесется к аналогичной просьбе Литвы в связи с проведением в 2019 году президентских выборов.

Р. Якилайтене сказала, что Москва во время каждых выборов просит Литву разрешить ей увеличить число мест для голосования на территории страны и эти просьбы почти всегда удовлетворяются.

Аналитики почти не сомневаются, что в марте этого года на президентских выборах в России победит нынешний глава РФ Владимир Путин.

BNS

Метки: Линас Линкявичюс, Литва