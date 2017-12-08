Литовские эксперты поделятся с Украиной опытом закрытия АЭС

Литовские эксперты готовы отправиться в Украину, чтобы поделиться опытом закрытия Игналинской атомной станции (ИАЭС), на которой были установлены реакторы советского типа РБМК, как и на Чернобыльской АЭС. Сотрудничество в снятии станций с эксплуатации и демонтаже предусматривается в двухстороннем меморандуме, который планируется подписать в пятницу во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вильнюс.

“Мы получили уникальный европейский опыт в закрытии атомной станции, мы хотим предложить украинской стороне компетенцию и опыт в планировании, выполнении работы”, – сказал в четверг BNS вице-министр энергетики Симонас Шатунас.

Он отметил, что возможное сотрудничество недавно обсуждал в Киеве с представителями оператора украинских АЭС “Энергоатома” и министерства окружающей среды.

“Мы хотим, чтобы наши люди побывали на АЭС в Украине. Такие визиты планируются в следующем году, украинская сторона ждет нас. Тогда прояснится, наш опыт в каких областях интересен Украине”, – сказал С. Шатунас.

Литва остановила первый реактор ИАЭС в 2004 году, а второй – в 2009-ом. Финансируемые Евросоюзом работы по снятию станции с эксплуатации продлятся еще несколько десятилетий.

По словам вице-министра, меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере также предусматривает обмен информацией о газовом и электроэнергетическом рынках, проекты энергетической безопасности.

При участии президентов Дали Грибаускайте и Петра Порошенко меморандум в Вильнюсе подпишут министры энергетики двух стран.

BNS

Метки: АЭС, Литва, Симонас Шатунас, Энергоатом