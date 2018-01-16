Литовские фильмы в кинотеатрах в прошлом году собрали 4,5 млн. евро

В прошлом году число зрителей в кинотеатрах Литвы росло, росла и популярность литовского кино, свидетельствуют данные Литовского киноцентра (ЛК).

Согласно этим данным, в прошлом году в кинотеатрах было показано 15 литовских фильмов, 11 из них были премьерами. Было показано на два фильма меньше, чем в 2016 году, но доходы от продажи билетов возросли до 4,5 млн. евро – в прошлом году они составили 3,5 млн. евро.

В прошлом году литовское кино посмотрело в общей сложности более 860 тыс. человек.

В десятке самых популярных фильмов литовские работы заняли пять мест и две первые позиции. Самым популярным оказалась литовская комедия режиссера Тадаса Видмантаса “Три миллиона евро”. Этот фильм привлек в кинотеатры более 235 тыс. зрителей и собрал 1,3 млн. евро.

Фильм Донатаса Ульвидаса “Эмилия с Аллеи Лайсвес” посмотрело более 124 тыс. человек, он собрал почти 580 тыс. евро.

Общая посещаемость кинотеатров в прошлом году возросла почти на одну десятую – за год было продано более 4 млн. билетов, а выручка кинотеатров возросла до 20,4 млн. евро. В 2016 году она была 17,7 млн. евро.

ЛК обращает внимание на то, что билеты в кино в прошлом году подорожали – средняя цена одного билета была 5,02 евро, в позапрошлом году – 4,83 евро.

BNS

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