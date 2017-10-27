Литовские города получат “Подарок столетнего юбилея” – луковицы тюльпанов из Нидерландов

В пятницу правительство вручит представителям литовских самоуправлений “Подарок столетнего юбилея Литвы” – луковицы тюльпанов из Нидерландов.

С приближением столетия литовской государственности, посольство Нидерландов в Литве подарит литовским городам 4 тыс. луковиц тюльпанов особого сорта “Янтарная Литва”. Их самоуправления вместе с местными общинами посадят еще в этом году, а весной следующего года, когда Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, тюльпаны “Янтарная Литва” зацветут в городах в форме надписи LT100.

Луковицы тюльпанов будут вручены Вильнюсу, Каунасу, Панявежису и Швенчёнису.

В мероприятии примут участие советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис, посол Нидерландов в Литве Берт ван дер Линген, координатор Программы мероприятий восстановления государственности Неринга Вайсброде, представители Вильнюса, Каунаса, Панявежиса и Швянчёниса.

BNS

Метки: Литва