  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.27 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Литовские города получат “Подарок столетнего юбилея” – луковицы тюльпанов из Нидерландов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 27, 14:00   |   1 комментарий

В пятницу правительство вручит представителям литовских самоуправлений “Подарок столетнего юбилея Литвы” – луковицы тюльпанов из Нидерландов.

С приближением столетия литовской государственности, посольство Нидерландов в Литве подарит литовским городам 4 тыс. луковиц тюльпанов особого сорта “Янтарная Литва”. Их самоуправления вместе с местными общинами посадят еще в этом году, а весной следующего года, когда Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, тюльпаны “Янтарная Литва” зацветут в городах в форме надписи LT100.

Луковицы тюльпанов будут вручены Вильнюсу, Каунасу, Панявежису и Швенчёнису.

В мероприятии примут участие советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис, посол Нидерландов в Литве Берт ван дер Линген, координатор Программы мероприятий восстановления государственности Неринга Вайсброде, представители Вильнюса, Каунаса, Панявежиса и Швянчёниса.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (89.139.167.168) As пишет:
    2017 10 27 at 16:05

    Люблю я картошку с луком и грибами. Надеюсь и нам с тимуром достанется пара луковиц. Кстати в честь лука назвали и Лукойл.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿