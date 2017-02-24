Литовские гостиницы в прошлом году приняли на 9,8% больше гостей

Литовские гостиницы в прошлом году обслужили 2,747 млн. гостей – на 9,8% больше, чем в 2015 году.

Число зарубежных туристов, останавливавшихся в гостиницах, в прошлом году увеличилось на 9,4% до 1,489 млн., число местных туристов – на 10,2% до 1,258 млн., обнародовал Департамент статистики предварительные данные.

Только в четвертом квартале прошлого года в литовских гостиницах остановилось 557,8 тыс. туристов или на 6,3% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Число зарубежных туристов в гостиницах в 4-ом квартале составило 285,6 тыс. или на 3,4% больше.

Почти половину (47,3%) всех зарубежных туристов составили гости из соседних стран – Беларуси (15,4%), России (11,9%), Латвии (10,9%) и Польши (9,1%). Гостей из России было на 7,8% больше, чем в 4-ом квартале 2015 года, из Беларуси их было на 2,7% меньше. Увеличилось число гостей из стран Азии: из Китая (на 48,5%) и Израиля (на 30,5%).

Число жителей Литвы, останавливавшихся в гостиницах, в четвертом квартале было 272,2 тыс., что на 9,4% больше, чем за соответствующий период 2015 года.

BNS

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