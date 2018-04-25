Литовские инспекторы по контролю над вооружениями находятся в Белоруссии

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Литовские инспекторы по контролю над вооружениями в среду проведут оценочный визит в воинское подразделение Белоруссии — они посетят 51-ую артиллерийскую бригаду Вооруженных сил Белоруссии в Осиповичах.

Как сообщает Минобороны, у инспекторов будет возможность получить информацию о структуре подразделения, численности его военнослужащих, типах и числе единиц вооружений и техники подразделения, они также смогут осмотреть их образцы.

Литовские инспекторы посетят подразделения белорусской бригады и ознакомятся с их повседневной деятельностью.

Литовские инспекторы по контролю над вооружениями совершают такие визиты в Белоруссию на основании литовско-белорусского двустороннего соглашения о дополнительных мерах по укреплению доверия и безопасности.

Белорусские инспекторы по контролю над вооружениями в этом году уже побывали в Литве — в октябре они провели оценочный визит в Мотопехотную бригаду Zemaitija, а во время проходивших в июне учений «Гром Пяркунаса — 2018» вместе с гостем из России провели инспекцию выбранного района на основании Венского документа.

Литовские инспекторы по контролю над вооружениями в этом году провели проверки в воинских подразделениях России, Белоруссии и Сербии.

BNS