Литовские компании, торгующие электроникой, подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Литовские компании, торгующие мобильными телефонами, компьютерами и прочими электронными товарами, подозреваются в нанесении ущерба бюджету Литвы путем создания схем мошенничества с НД в размере 750 тыс. евро, сообщила в понедельник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

Схема хищения НДС использовалась для продажи товаров в Литве и Латвии. Товары, поставляемые на литовский рынок с использованием схемы мошенничества НДС, были реализованы через трех действующих в Литве оптовых и розничных продавцов электроники, а также в интернет-магазинах.

По данным досудебного расследования, схему мошенничества с НДС реализовали десять граждан Литвы и Латвии. Всем процессом руководили граждане Латвии, а литовские предприниматели, согласно подозрениям, помогли эту схему реализовать. При расследовании этого преступления СРФП сотрудничала с латвийской финансовой полицией. Этим расследованием руководит Генпрокуратура Литвы.

СРФП получила информацию о банковских операциях одной зарегистрированной в Литве компании и другой, с ней связанной, а также данные проверки Государственной налоговой инспекции. Выяснилось, что и другие связанные с ней компании в Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, руководители которых в основном – граждане Латвии, могут использоваться в схеме карусельного мошенничества НДС.

Счет одной из компаний с 293 тыс. евро заморожен. Кроме того, с продолжением расследования на счетах компаний в Литве и Венгрии временно были ограничены права собственности более чем на 175 тыс. евро.

Данные расследования свидетельствут о том, что после введения в Латвии обратного налогообложения на мобильные телефоны действовавшие в Латвии мошенники переориентировались на литовский рынок.

BNS

Метки: Литва, литовские компании, налоги, СРФП