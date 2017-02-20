Литовские министры поинтересуются в Рукле проблемами интеграции беженцев

Литовские министры внутренних дел и социальной защиты и труда Эймутис Мисюнас и Линас Кукурайтис в понедельник едут в Центр приема иностранцев (ЦРИ) в Рукле, чтобы на месте поинтересоваться проблемами интеграции беженцев.

Сейчас в кабмине рассматривается идея отказа от промежуточной интеграции беженцев. Вскоре намечается испытать пилотный проект перевода приезжих прямо в самоуправления.

“Одно из предложений, которое министерство внесет – создать пилотный проект, чтобы мы переводили людей прямо в самоуправления, не через Руклу. Идея – перевести несколько семей и посмотреть, как будет проходить интеграция, без проживания этих 2-3 месяцев в учреждении (ЦРИ). Дадим оценку и посмотрим, продолжать это или нет”, – сказал BNS Л. Кукурайтис.

В настоящее время переведенные в Литву приезжие должны преодолеть два интеграционных барьера: один – в ЦРИ, другой – в самоуправлениях. Решение о том, какие самоуправления выберут для этого пилотного проекта, будет принято в ближайшее время.

По данным министра внутренних дел, по программе Евросоюза (ЕС) в Литву более чем за год перемещено 254 беженца: 229 – из Греции, 25 – из Турции, однако в стране осталась всего треть – в другие страны – члены ЕС из Литвы уже уехало 142 беженца. В соответствии с соглашением ЕС, Литва до сентября этого года обязалась переместить 1105 беженцев.

Посетивший на прошлой неделе Грецию министр внутренних дел Эймутис Мисюнас сказал, что услышал от коллег благодарность за вклад Литвы в перемещение беженцев. По словам министра, Литва остается третьим государством по прогрессу в реализации договоренной ЕС квоты.

BNS

Метки: Линас Кукурайтис, Литва, Рукле, Эймутис Мисюнас