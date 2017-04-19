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Литовские офицеры обучат украинских военнослужащих

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 19, 11:00   |   Комментариев: 0

В местечке Рукла Йонавского района Литвы прошли проводы отправившейся в Украину учебной группы, сформированной на базе мотопехотного батальона им. Князя Вайдотаса.

Литовские инструкторы отправятся в Учебный центр международных миротворческих сил на полигоне Яворив в Львовской области, где на протяжении около трёх месяцев будут заниматься обучением украинских военнослужащих.

Как указало Минобороны, в составе группы – военнослужащие батальона им. Князя Вайдотаса, штаба мотопехотной бригады Geležinis Vilkas, представители подразделений логистики и разведки.

В Украине литовские офицеры и утер-офицеры примкнут к возглавляемой США многонациональной программе подготовке украинских военных, а также будут проводить их индивидуальную и коллективную подготовку, примут участие в стрельбах.

BNS

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