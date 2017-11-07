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Литовские парламентарии продолжат рассмотрение “Закона Магницкого”

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Во вторник сейм Литвы планирует продолжить рассмотрение так называемого “Закона Магницкого”, которым будет запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Этот проект ранее утвердил парламентский Комитет по иностранным делам (КИД).

Согласно усовершенствованному комитетом проекту, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной – членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.

Предлагается, что решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел примет министр внутренних дел.

“Это будет применяться как политическая санкция – запрет на въезд в Литовскую Республику тем лицам, которые совершили грубые нарушения с ущемлением прав человека или совершили коррупционные преступления в других государствах. Мы считаем, что это представляет угрозу нашему государству”, – сказал BNS председатель КИД Юозас Бярнатонис.

В законе также предлагается установить возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Предлагается не сообщать, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности, превенции преступных деяний, следствия и уголовного преследования.

Закон, названный именем Сергея Магницкого, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий.

BNS

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