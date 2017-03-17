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Литовские парламентарии своей резолюцией напомнили о годовщине оккупации Крыма

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 17, 14:00   |   Комментариев: 4

 Сейм Литвы в четверг принял резолюцию, которой дважды призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

В резолюции, принятой по поводу третьей годовщины оккупации Крыма, сейм выражает “твердую поддержку независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности признанных в международном масштабе ее границ”.

Парламентарии также резко осуждают “по-прежнему осуществляемые Российской Федерацией оккупацию и аннексию части территории суверенной Украины – Автономной Республики Крым и Севастополя”. Они призывают Россию вывести свои войска с украинской территории.

За резолюцию проголосовал 91 член сейма, представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Ирина Розова воздержалась.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда в Киеве был свергнут пользовавшийся поддержкой Москвы президент Виктор Янукович. Россия отправила войска в украинский регион Крым, там было проведено не признанное международным сообществом голосование о присоединении к России.

После оккупации Крыма начался военный конфликт на Востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты создали Донецкую и Луганскую народные республики.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 17 at 18:50

    Горе не от ума,а от невежества.Ненависть и злоба к тем кто живёт и думает не так как правящая элита.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 17 at 18:32

    cleantalk.org/blacklists?record=46.116.61.149

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 17 at 18:30

    Тупая кастрюля (46.116.61.149) Алдона смотрю здесь какнула.

  4. (84.46.245.185) Nelitovec пишет:
    2017 03 17 at 18:12

    Snachala bil maidan i tastrel Berkuta.






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