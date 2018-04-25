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Литовские перевозчики будут протестовать в Брюсселе

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

В комитете Европарламента (ЕП) на следующей неделе состоится голосование по Пакету мобильности Евросоюза (ЕС), а литовские перевозчики собираются принять участие в акции протеста в Брюсселе.

Намечается, что 10 января на акцию протеста возле ЕП соберется около 600 перевозчиков из Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и Литвы. Акцию протеста организует Ассоциация перевозчиков Болгарии.

«В Транспортном комитете состоится голосование по Пакету мобильности, к этой дате и приурочено это мероприятие», — сказал BNS секретарь литовской ассоциации перевозчиков Linava Томас Гаруолис.

Целью предложенного Еврокомиссией (ЕК) в 2017 году Пакета мобильности является повышение безопасности автодорог ЕС и улучшение условий работы водителей. Литва хочет, чтобы перевозчикам на дальние расстояния были обеспечены условия конкурировать по грузам по всем ЕС.

В начале декабря  Транспортный совет ЕС достиг договоренности по основным положениям Пакета мобильности, и Литве удалось договориться о том, что порожние грузовики физически не будут возвращаться в страну происхождения. Литовский министр транспорта Рокас Масюлис тогда сказал BNS, что такое требование уничтожило бы литовский бизнес автоперевозок.

По словам министра,  достигнуть соглашения о предложении еще должен ЕП, а потом еще предстоят переговоры Совета ЕС и ЕП. Министр сказал, что в ЕП перемещается и важный вопрос об отдыхе водителей: требование, чтобы водители отдыхали в гостиницах, трудно провести в жизнь, потому что не хватает инфраструктуры.

Р. Масюлис не стал прогнозировать, когда может быть утвержден окончательный текст, но не исключил, что решение по нему будет принимать уже новый ЕП.

BNS

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