Литовские перевозчики предъявляют претензии производителям грузовых автомобилей

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В связи с тем, что Европейская комиссия (ЕК) несколько лет назад установила, что крупнейшие европейские производители грузовых автомобилей сформировали картель , транспортные компании Литвы начинают судебные действия с целью возмещения причинённого им ущерба, пишет деловое издание Verslo zinios.

Большинство компаний формируют коллективные действия, некоторые выбирают индивидуальный путь. По последнему пошла логистическая компания Vlantana, которая намерена получить более 8,5 млн евро от немецкого производителя грузовых автомобилей Daimler AG.

Ассоциация перевозчиков Linava готовит коллективный иск. Вайдас Мацконис, партнёр представляющей её интересы юридической фирмы Cobalt, говорит, что в настоящее время идёт сбор информации, а процесс должен быть завершён в июне. По его словам, партнёры Cobalt в Нидерландах затем решат, «инициировать дело немедленно или, возможно, удастся мирно договориться».

В.Мацконис подсчитал, что в этом процессе должны участвовать около 350 литовских компаний, а общее количество грузовых автомобилей, за которые будут требовать компенсацию, составит около 7 тыс.

В 2016 г. ЕК объявила, что Daimler, Iveco, DAF, MAN и Volvo/Renault в течение 14 лет, с 1997 по 2011 г. участвовали в картельном соглашении. В 2017 г. к этой группе была компаний также отнесена входящая в группу Vokswagen шведская компания Scania. Общая сумма штрафов, наложенных за согласование цен и волокиту с оснащением эмиссий новой технологии составила более 3,8 млрд евро.

BNS