Литовские пилоты примут участие в очередном этапе Parimatch Чемпионата по дрифтингу в Беларуси

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Соревнования возвращаются на скоростную трассу аэропорта Гродно.2 июня в аэропорту Гродно состоится второй этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftGrodno19.

Соревнования привлекают большое количество участников, помимо сильнейших белорусских автоспортсменов, о своем участии заявили ведущие пилоты из Литвы, России и Украины. В настоящий момент ведется регистрация пилотов на официальном сайте соревнований drift.by, всего ожидается около 25 спортивных автомобилей с общей мощностью более 10 000 лошадиных сил! Просторная площадка аэропорта Гродно позволяет разгоняться до 150 км/ч перед постановкой автомобиля в занос — аэропорты традиционно являются самыми скоростными трассами в Беларуси.

Соревнования по дрифтингу представляют собой парные заезды в управляемом заносе, где пилоты проезжают трассу по специальной траектории, а судьи оценивают технику проезда и стиль.

Официальное открытие соревнований и представление участников намечено на 13.00, старт финальных заездов на 14.00. Финальная часть соревнований (парные заезды) пройдет в формате TOP16 Double Elimination.

Parimatch Чемпионат Беларуси по дрифтингу 2019 состоит из 4 этапов, так что успешное выступление в Гродно может закрепить лидерство или оформить пелотон в погоне за титулом Чемпиона Беларуси по дрифтингу 2019.

Напомним, первый этап Parimatch Чемпионата Беларуси по дрифтингу прошел в Пинске в апреле. Победителем стал Гедиминас Левицкас(Gediminas Levickas) из Литвы, второе место занял минчанин Роман Кондратенко, третьим стал Андрей Песегов из Москвы.