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Литовские пограничники задержали перемещенного в Латвию сирийского беженца

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 20, 17:00   |   1 комментарий

Литовские пограничники задержали перемещенного в Латвию беженца из Сирии, предъявившего поддельные водительские права.

Как сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в субботу вечером пограничники Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ в пределах деревни Салапераугис, на дороге Мариямполе – Сувалки остановили для проверки автомобиль Toyota RAV4 с латвийскими номерами. За рулем автомобиля был 40-летний сириец. Он предъявил дорожные документы беженца, выданные соответствующими ведомствами Латвии.

У пограничников не было бы претензий к сирийцу, если бы он предъявил легальные водительские права. Он же предъявил так называемый “фантазийный” документ – права несуществующего образца. Такой документ считается поддельным.

Пограничники задержали гражданина Сирии и поместили его под арест, начато досудебное расследование по поводу фальсификации и распоряжения документом. За это грозит арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

Во второй половине дня в понедельник задержанный будет препровожден в суд для решения вопроса о его аресте.

Арендованный сирийцем автомобиль Toyota RAV4 находится на хранении на Калварийской заставе.

Обладателей таких “фантазийных” документов пограничники выявляли и раньше. В числе таких документов встречались и водительские права, и бумаги, якобы предоставляющие дипломатическую неприкосновенность, и паспорта несуществующих граждан разных стран мира.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (89.138.1.8) Алдона пишет:
    2017 03 20 at 22:02

    Поступок достойный барана. Нужно его на форум пригласить в помощь асу, сричарду, йонасу и тимур2. Он достойный баран.






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