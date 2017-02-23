  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.23 Текущий номер: N8 (1148) 23 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Литовские полицейские будут носить униформу эстонского образца

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 16:00   |   Комментариев: 0

Уже в конце этого года литовские полицейские начнут носить униформы нового образца – форму по эстонской модели испытали семь полицейских патрулей, и остались ею довольны, сообщает Департамент полиции.

“Шведы два года создавали новую униформу для эстонцев. Создали, потом эстонцы усовершенствовали, их полицейские испробовали, высказали замечания. Эстонцы предложили нам последовать их примеру. Мы пошили образцы”, – сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Полицейские попробовали и литовские униформы нового образца.   После сравнения их с эстонской моделью выяснилось, что последняя значительно удобнее – униформы более функциональны, лучше приспособлены к погодным условиям, качественные и удобные.

Пока не подсчитано, сколько будут стоить новые униформы.   В Литве 8400 полицейских, для всех потребуются новые униформы.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿