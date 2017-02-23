Литовские полицейские будут носить униформу эстонского образца

Уже в конце этого года литовские полицейские начнут носить униформы нового образца – форму по эстонской модели испытали семь полицейских патрулей, и остались ею довольны, сообщает Департамент полиции.

“Шведы два года создавали новую униформу для эстонцев. Создали, потом эстонцы усовершенствовали, их полицейские испробовали, высказали замечания. Эстонцы предложили нам последовать их примеру. Мы пошили образцы”, – сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Полицейские попробовали и литовские униформы нового образца. После сравнения их с эстонской моделью выяснилось, что последняя значительно удобнее – униформы более функциональны, лучше приспособлены к погодным условиям, качественные и удобные.

Пока не подсчитано, сколько будут стоить новые униформы. В Литве 8400 полицейских, для всех потребуются новые униформы.

BNS

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