Литовские политики обсудят, как в случае войны будет действовать система здравоохранения

Политики сейма и правительства Литвы в четверг обсудят, как в случае войны должна действовать система здравоохранения.

Во встрече примут участие министры обороны и здравоохранения Раймундас Кароблис и Аурелиюс Вярига, а также председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Аста Кубилене.

“По сути это первая встреча такого рода, на которой будут обсуждаться такие вопросы”, – сказала BNS представитель министра обороны Вита Раманаускайте.

По ее словам, политики обсудят и возможные поправки о том, как регламентировать систему здравоохранения в случае военного конфликта.

Как сказала В. Раманаускайте, в числе вопросов, которые предстоит обсудить, будет подготовка медиков.

BNS

Метки: Литва