  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.03.29 Текущий номер: N13 (1205) 29 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Литовские политики обсудят, как в случае войны будет действовать система здравоохранения

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 03 29, 11:00   |   Комментариев: 0

Политики сейма и правительства Литвы в четверг обсудят, как в случае войны должна действовать система здравоохранения.

Во встрече примут участие министры обороны и здравоохранения Раймундас Кароблис и Аурелиюс Вярига, а также председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Аста Кубилене.

“По сути это первая встреча такого рода, на которой будут обсуждаться такие вопросы”, – сказала BNS представитель министра обороны Вита Раманаускайте.

По ее словам, политики обсудят и возможные поправки о том, как регламентировать систему здравоохранения в случае военного конфликта.

Как сказала В. Раманаускайте, в числе вопросов, которые предстоит обсудить, будет подготовка медиков.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿