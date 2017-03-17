Литовские прокуроры начали расследование о вероятных сексуальных домогательствах К. Пукаса

Участковая прокуратура Вильнюса начала досудебное расследование о вероятных сексуальных домогательствах парламентария Кястутиса Пукаса.

Как сообщает Генпрокуратура, расследование начато на основании заявлений четырех предположительно пострадавших женщин.

Три девушки в среду обратились в Генпрокуратуру по поводу предположительно совершенных К. Пукасом преступных деяний. Сам член сейма на прошлой неделе распространил извинение, что был неправильно понят. Он отрицает брошенные ему обвинения и утверждает, что не намерен отказываться от парламентского мандата.

Прокуратура отмечает, что относительно упоминаемых в заявлениях случаев сексуальных домогательств в прокуратуре также получены заявления группы членов сейма, а также одной общественной организации с просьбами начать досудебное расследование, поскольку имеет место общественное значение.

Уголовный кодекс предусматривает, что “тот, кто с целью добиться сексуального общения или удовлетворения вульгарными или подобными действиями, предложениями либо намеками преследовал лицо, зависимое от него по службе либо иным способм, совершил уголовный проступок и наказывается штрафом либо ограничением свободы, либо арестом”.

Группа девушек обвинила К. Пукаса в сексуальных домогательствах. Info TV сообщило, что на телевидение обратилась жительница Вильнюса, которая утверждает, что во время интервью о работе помощником парламентария она получила предложение К. Пукаса посетить его комнату в гостинице сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, “как было бы замечательно поваляться в постели в спальне”. Виленчанка рассказала, что на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки. Позже и другие женщины свидетельствовали в СМИ о том, что столкнулись с неподобающим поведением К. Пукаса.

Приняв во внимание предложение Комиссии по этике и процедурным вопросам, сейм Литвы в четверг начал процедуру импичмента в отношении К. Пукаса по поводу того, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

К. Пукас избран в парламент по списку партии “Порядок и справедливость”, после обнародования информации о его предположительно неподобающих действиях он вышел из фракции этой партии в сейме.

BNS

Метки: Info TV, Вильнюс, Литва, Прокуратура, Пукас