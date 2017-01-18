Литовские семьи усыновили 90 детей

В прошлом году литовские семьи усыновили 90 детей, оставшихся без родительской опеки. В 2015 году таких детей было 99, в 2014 году – 88.

Согласно данным Государственной службы по защите прав детей и усыновлению, в 2016 году 90 детей усыновили 80 живущих в Литве семей. Из них 10 семей усыновили по 2 ребенка.

Была удочерена 41 девочка и усыновлены 49 мальчиков. 78 усыновленных детей – в возрасте до 3 лет, 9 детей – в возрасте 4-6 лет, 3 детей – в возрасте 7-9 лет.

По сравнению с предыдущим годом, в 2016 году увеличилось число усыновляющих семей, в которых уже растут дети. В 2016 году среди всех семей, которые усыновили детей, в 59 семьях уже воспитывались биологические, усыновленные или опекаемые дети (в 2015 году таких семей было 45, в 2014 году – 22).

«В Литве каждый год усыновляется около 100 детей, лишившихся родительской опеки. Радует, что семьи усыновляют по несколько детей, и во второй, и в третий раз, хотя уже воспитывают биологических, опекаемых детей, – говорит директор Государственной службы по защите прав детей и усыновлению при Министерстве социальной защиты и труда Алина Якавонене. – Представители нашей службы, участвуя в судебных заседаниях по делам усыновления, постоянно испытывают положительные эмоции, видя, как семьи и дети обретают друг друга. А сейчас наблюдается немалый интерес общества к процессам усыновления, будем надеяться, общество будет способствовать тому, чтобы все больше детей, лишившихся родительской опеки, росли в семьях».

Согласно данным Государственной службы по защите прав детей и усыновлению, в 2016 году еще 67 детей, оставшихся без родительской опеки, по программе усыновления детей со спецпотребностями усыновили 53 семьи граждан Литвы, постоянно проживающих за границей, и иностранных граждан. Литовские семьи не захотели усыновлять этих детей из-за их более старшего возраста, проблем со здоровьем и других обстоятельств.

Тем временем президент страны Даля Грибаускайте инициирует законодательные поправки, призванные лучше защитить интересы детей в неблагополучных семьях и ускорить процесс усыновления.

Глава государства предлагает считать жестоким обращением с ребенком не только физическое насилие, но и беспризорность, когда детей надолго оставляют одних, нерегулярно кормят. В таких случаях у социальных работников и полиции появится возможность реагировать должным образом: забрать ребенка из неблагоплучной семьи в однодневный срок.

Расширен и список тех, кто имеет право вступиться за ребенка: это не только полиция, медики и учителя, но и социальные работники, спортивные тренеры, руководители кружков, все, кому ребенок доверяет.

По мнению Дали Грибаускайте, процедура перевода детей из государственных интернатов в детские дома семейного типа идет слишком медленно. Препятствием становится обилие бумаг и формализм чиновников.

Если Сейм проголосует за инициированные президентом поправки, они вступят в силу со следующего года.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N3 (1143) 19 января, дети, семьи, статистика, усыновление