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Литовские социал-демократы хотели бы сменить Минэкономики на Министерство соцзащиты и труда

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Решившие против воли партии остаться на стороне правящих представители парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) хотели бы сменить Министерство экономики на Министерство социальной защиты и труда.

Это подтвердил после встречи с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) глава парламентской Социал-демократической партии Андрюс Палёнис.

“В принципе на сегодняшний день Минэкономики наше и мы должны предлагать кандидата в министры, мы предложили подумать партнерам, что мы хотели бы поменяться министерствами, на Министерство соцзащиты и труда”, – сказал А. Палёнис.

На вопрос, есть ли у них уже кандидаты на эту позицию, А. Палёнис ответил: “Есть, и не один”.

Часть членов парламентской фракции ЛСДП подписала соглашение о сотрудничестве с фракцией ЛСКЗ невзирая на решение совета ЛСДП уйти в оппозицию.

Под этим соглашением стоят подписи 11-ти парламентских социал-демократов, шесть социал-демократов его не подписали, но из фракции они не выходят.

Неделю назад совет ЛСДП постановил выйти из состава правящей коалиции с ЛСКЗ. Не поддержавшие это решение члены парламентской фракции ЛСДП подписали соглашение с “аграриями” о создании коалиции фракций в сейме.

BNS

Метки: 

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