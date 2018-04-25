Литовские социал-трудовики в следующем году получат госдотацию

🔊 Воспроизвести

Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) в следующем году сможет получить дотацию из бюджета.

Сейм в четверг принял с поправками президента Дали Грибаускайте возвращенный ею на доработку Закон о политических партиях.

Решение принято голосами 70-ти парламентариев «за» и при одном воздержавшемся. Это минимальное число голосов парламентариев, необходимое для принятия закона.

На прошлой неделе правящим не хватило в сейме голосов для преодоления президентского вето в отношении закона, который предусматривал выделение госдотации социал-трудовикам еще в этом году.

Однако тогда не зарегистрировалось необходимое число парламентариев при голосовании, чтобы партия могла получать дотацию в следующем году.

Созданная отколовшимися от Литовской социал-демократической партии ЛСДТП сейчас вообще не получает дотацию как не участвовавшая в выборах.

BNS