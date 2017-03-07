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Литовские стрелки передали жителям Восточной Украины электрогенераторы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 07, 15:00   |   1 комментарий

Литовский союз стрелков (ЛСС) передал гуманитарную помощь страдающим от войны жителям Восточной Украины: три мощных электрогенератора, специальные наушники и др.

Как сообщает ЛСС, сейчас на некоторых линиях фронта на Украине имеют место перебои электроснабжения. Переданные из Литвы генераторы можно использовать для освещения и отапливания убежищ, для зарядки коммуникационного оборудования. Между тем тактические активные наушники предназначены для глушения звуков выстрелов, но одновременно в условиях тишины они могут усиливать слабые звуки и позволяют раньше услышать затаившегося противника.

“Помощь для украинцев посредством различных акций собирали весь год”, – сказал глава группы по вопросам помощи Украине в ЛСС Харольдас Даублис.

Помощь передана жителям окрестностей Авдеевки, Мариуполя и Северодонецка.

Группа по вопросам помощи Украине в ЛСС постоянно передает гуманитарную помощь Украине. В прошлом году члены группы доставили в прифронтовую зону оборудование для переливания крови. На ремонт в Литву постоянно направляется испорченное специальное военное оборудование ночного видения. В Литве его ремонтируют и потом возвращают украинским военным. Это в десятки раз дешевле, чем покупать новые приборы ночного видения или термовизоры.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (64.187.237.158) As пишет:
    2017 03 07 at 21:54

    В Литве тоже есть группа “Стрелки”? Вот уж не знал. Внимательно слежу за местными музыкальными группами.






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