Литовские судьи выразили озабоченность по поводу судебной реформы в Польше

Судейский совет Литвы выразил озабоченность по поводу осуществляемой в Польше судебной реформы.

На минувшей неделе литовская организация судейского самоуправления заявила, что поддерживает позицию Европейской сети судейских советов (ЕССС) и акцентировала, что в рассматриваемые в Польше поправки нарушат независимость судей и будут представлять угрозу верховенству права в этой стране.

“Независимость судей – неотделимая часть верховенства права и демократии, поэтому любое ее нарушения является опасным для основных принципов правового государства. Судейский совет Литвы подчеркивает, что независимые и беспристрастные суды является целью, к которой должно стремиться каждое государство и не только внутри государства, но и среди международной общественности”, – говорится в заявлении совета.

Органы Евросоюза, международные суды, правозащитные организации критикуют Польшу за планирующиеся и реализуемые реформы в судебной системе, которые призваны изменить порядок назначения членов Национального судейского совета, реформировать Конституционный суд.

В начале года инициативы консервативной партии “Право и справедливость” в Польше вызвали и массовые протесты, направленные против правительства. Международные организации призывают ЕС прибегнуть к санкциям по отношению к Польше.

BNS

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