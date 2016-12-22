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Литовские туристы за рубежом потратили за три квартала 686 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 13:59   |   Комментариев: 0

Литовские туристы за рубежом потратили за три квартала 686,2 млн. евро – на 9,6% больше, чем в январе – сентябре 2015 года.

В Литве местные туристы потратили в этом году 133,6 млн. евро или на 2,5% больше, чем за три квартала 2015 года, привел Департамент статистики предварительные данные.

Число поездок литовских туристов за рубеж за три квартала возросло на 4,9% до 1,538 млн. Число частных поездок увеличилось на 4,4% до 1,231 млн. (80% всех поездок), число коммерческих поездок – на 6,7% до 307,5 тыс.

Жители Литвы, ездившие за рубеж в отпуск и на отдых, потратили за девять месяцев 535,3 млн. евро, а побывавшие за рубежом с деловой поездкой – 150,8 млн. евро или соответственно на 9,1% и на 11,3% больше, чем в январе- сентябре прошлого года.

BNS

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