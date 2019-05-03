Литовские ученые привезли из архивов России копии дел А. Смятоны и других сигнатариев

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Из российских архивов в Литву доставлены копии студенческих дел подписантов Акта независимости Литвы 16 февраля 1919 года Антанаса Смятоны, Йонаса Вилейшиса, Симонаса Кайриса, а также копии документов прочих общественных деятелей, сообщил Университет им. Витаутаса Великого.

Комиссии документов подписантов, дипломатов, священников в Литву привезли докторанты этого университета Викторас Билотас и Гядиминас Каспаравичюс.

Документы сигнатариев обнаружены в архиве Санкт-Петербурга. По утверждению ученых, ранее не удавалось найти дело А. Смятоны по причине иного написания имени и фамилии.

«В документах фамилия была написана не «Антанас Смятона», а «Антон Сметано». В деле была просьба матери А. Сметоны принять ее сына в гимназию, аттестат об ее окончании, хорошо сохранившаяся фотография А. Смятоны, прочие документы», – говорится в сообщении университета.

В Литву также доставлены копии документов Вильнюсского архиепископа Юргиса Матулайтиса, блаженного мученика, архиепископа Теофилюса Матулёниса, литовского поэта епископа Сейн Антанаса Баранаускаса. Эти документы обнаружены в архиве Томской области.

Ученые утверждают, что к многим делам в российских архивах литовские историки получили доступ впервые. За период 2016-2018 годов в Литву было привезено более 3 тыс. документов, связанных и литовцами в России.

Смятона был президентом Литвы дважды. Первым президентом он был избран в 1919 году и занимал эту должность год. В 1926 году после военного переворота он вновь закрепился во власти и руководил страной до 1940 года.

Смятону ценят за укрепление государственности и национального самосознания в межвоенный период, которые привели к тому, что народ после длившегося 50 лет советского периода вновь обрел независимость. Однако критики обращают внимание на недемократичный стиль его правления и на то, что сбегая в Германию, он не выступил с обращением к народу.

BNS