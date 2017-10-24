Литовские ученые просят у правительства денег на генетические исследования останков повстанцев

Тождество останков лидеров участников восстания 1863 года против царской России Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского предполагается подтвердить после проведения генетических исследований, для чего нужны дополнительные средства, говорит профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Римантас Янкаускас.

Он вместе с коллегой Валдаслм Стяпонайтисом в понедельник представили премьеру Саулюсу Сквярнялису сводку антропологических и археологических исследований, а также информировали о необходимости проведения дополнительных исследований.

“Это вопрос нескольких месяцев. Для этого нужно финансирование, кроме того, ограничивает и то, что не все останки извлечены: извлечено 11 останков, а на площадке еще есть признаки того, что там еще около 17 останков”, – сказал он BNS.

Антрополог напомнил, что относительно останков С. Сераковского сомнений не возникает, потому что найдено его обручальное кольцо с надписью Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r. – “Зигмунт и Аполлония, 11 августа / 30 июля 1862”, а также упоминаемые в источниках обстоятельства убийства С. Сераковского совпадают с портретом найденного черепа. Однако для идентификации останков других повстанцев, в том числе и К. Калиновского, придется провести генетические исследования.

“Генетическая идентификация может обойтись недешево – но точно не сотни тысяч. Поскольку идут поиски живущих сейчас родственников не только К. Калиновского, но и других повстанцев, образцы (генетического материала – ред.) будут взяты и у них. А из образцов всех найденных останков сейчас выделяют ДНК”, – сказал ученый.

Решение о месте перезахоронения останков участников восстания примет правительственная комиссия. Советник премьера Дейвидас Матулёнис сказал, что исследования, которые позволят подтвердить тождество личностей хотя бы части повстанцев, будут проводиться и весной.

“Мы постараемся, чтобы эти исследования были проведены как можно скорее, это очень важно. Это важно не только для Литвы, но часть истории еще и Польши, Белоруссии, Украины. Поэтому и важно довести это сведения премьера и призвать, чтобы мы могли должным образом дать оценку этим личностям”, – сказал Д. Матулёнис журналистам.

О найденных на горе Гядимино останках участников восстания 1863 года стало известно летом – есть мнение, что они были зарыты здесь во второй половине XIX века. Раскопано несколько скелетных захоронений, в которых находилось по несколько человек. Большинство умерших зарыты без должного уважения, со связанными за спиной руками, трупы были засыпаны известью. В одном из двойных захоронений найдена пуля. Уже установлено, что таким образом захоронены участники восстания 1863–1864 годов, казненные в Вильнюсе, на Лукишкской площади.

BNS

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