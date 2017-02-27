Литовские железные дороги ликвидируют дирекцию по управлению Rail Baltica

Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) ликвидирует дирекцию по управлению проектом железной дороги европейской колеи Rail Baltica – в ближайшее время проектом будет заниматься только предприятие Rail Baltic statyba, для которого собираются искать нового руководителя. До этого времени предприятие возглавлял социал-демократ Дайнюс Будрис.

В ближайшее время планируется принять все необходимые решения, чтобы проектом занималось только одно подразделение, сообщает Lietuvos gelezinkeliai.

Подсчитано, что прямой эффект только из-за отказа от дублирующих функций позволит экономить ежегодно по 100 тыс. евро.

Сейчас проектом железной дороги европейской колеи в Литве занимаются находящаяся в составе Литовских железных дорог дирекция по проекту Rail Baltica и дочернее предприятие Rail Baltica statyba. Последняя также управляет третьей

BNS

Метки: Rail Baltica, Литва, Литовские железные дороги