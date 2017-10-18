Литовские железные дороги обжалуют в суде назначенный ЕК штраф – глава компании

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, LG) намерена обжаловать в суде решение Еврокомиссии (ЕК) оштрафовать ее на сумму почти 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге, сообщил в среду глава компании Мантас Бартушка. По его словам, так они попытаются уменьшить штраф и защитить репутацию предприятия.

“Мы тщательно проанализировали решение и у нас нет никаких сомнений, что мы обжалуем решение ЕК. У нас есть два месяца на подготовку и выработку окончательной стратегии, какие аргументы использовать. Для нас важно, что у нас хорошие отношения с Orlen, мы продолжаем обсуждать, как разрешить эту ситуацию, потому что грузы Orlen для нас очень важны”, – сказал на пресс-конференции в среду гендиректор LG.

“В процедурном отношении штраф нужно уплатить, однако его можно обжаловать. (…) Мы будем добиваться его уменьшения и постараемся защитить репутацию предприятия”, – добавил М. Бартушка.

По его словам, сумма штрафа велика: “Не имеющее аналогов и беспрецедентное событие, когда дело рассматривается 9 лет. Есть четкие возможности уменьшения этой суммы или даже ее отмены”.

Глава компании сказал, что тяжба с ЕК может обойтись компании примерно в 0,5 млн. евро.

“Нет сомнений, что в деле такой сложности понадобятся эксперты извне. Сейчас у нас есть договор юридических услуг с адвокатской конторой Linklaters (английская адвокатская контора – – BNS). Суммы будут зависеть от объема, сроков и сложности дела, на сегодняшний день наши подсчеты показывают, что это будет порядка полумиллиона евро”, – сказал М. Бартушка.

BNS

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