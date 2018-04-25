Литовские железные дороги приступают к программе реорганизации

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После принятия парламентом модели реорганизации государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LG) компания начинает новый этап программы реорганизации под названием «LG меняется». Одна из главных целей, намеченных в программе — укрепить группу Lietuvos gelezinkeliai, повысить прозрачность и эффективность деятельности.

«Мы начинаем новый этап деятельности группы предприятий Lietuvos gelezinkeliai, который позволит создать современную, эффективно управляемую и ориентированную на устойчивый рост деятельности группу. 2019 год будет годом больших изменений, и мы встречаем его, фиксируя прекрасные результаты деятельности и имея четкую стратегическую цель — создавать выгоду государству» — сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Программа, которая проводится в жизнь по немецкой модели реорганизации железных дорог, включает в себя разграничение основных видов деятельности, в результате которой вновь созданные предприятия группы продолжат деятельность трех дирекций — по грузовым перевозкам, по пассажирским перевозкам и по железнодорожной инфраструктуре. Осуществить эти изменения обязывает 4-ый железнодорожный пакет Евросоюза (ЕС).

На первом этапе постепенно будет реализован перевод деятельности по перевозкам грузов в зарегистрированную 28 декабря в Реестре юридических лиц компанию LG Cargo. В переходный период правление компании возглавляет директор по грузовым перевозкам Эгидиюс Лазаускас, директором предприятия назначен директор Департамента по корпоративной деятельности Лукас Данелявичюс.

Новая модель реорганизации Литовских железных дорог в декабре этого года принял сейм Литвы. Для реорганизации компании выбрана модель реформы железных дорог Германии.

BNS