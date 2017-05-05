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Литовские железные дороги в этом году ожидают 20 поездов из Китая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 05, 13:00   |   Комментариев: 0

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в этом году ожидает до 20 поездов с разными грузами из Китая. По словам руководителя компании Мантаса Бартушки, пока эти грузы не составят большой части, однако в будущем Литва может стать транзитной страной для китайских компаний.

“Надеемся, что будет до 20 китайских транзитных поездов через Литву в этом году”, – сказал М. Бартушка в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, ожидается, что Литва в будущем станет привлекательной как ворота в Европу.

“Это незначительная часть, на сегодняшний день через территорию Беларуси, через Польшу едет около 1,5 тыс. поездов в год, так что потенциал большой, но, к сожалению, они обходят Литву. Мы считаем, что часть этих грузов может следовать и через Литву”, – сказал М. Бартушка.

По его словам, также можно было бы перевозить в Китай скандинавскую продукцию.

BNS

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