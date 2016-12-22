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Литовские железные дороги в этом году перевезли на 0,3% меньше грузов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 16:00   |   Комментариев: 0

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) за январь- ноябрь перевезла 43,623 млн. тонн грузов – на 0,3% меньше, чем за такие же месяцы прошлого года.

Грузоперевозки по международным маршрутам в период для сравнения сократились на 2,4% до 29,9 млн. тонн,  а по внутренним маршрутам – выросли на 4,6% до 13,7 млн. тонн, обнародовал Департамент статистики предварительные данные.

За месяц – в ноябре по сравнению с октябрем – объемы грузоперевозок Литовских железных дорог сократились на 8,2%, а по сравнению с ноябрем 2015 года – на 3,8% до 3,944 млн. тонн.

BNS

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