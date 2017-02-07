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Литовские железные дороги в январе перевезли на 6% больше грузов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 06, 13:48   |   Комментариев: 0

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в январе перевезла почти 4 млн. тонн грузов – примерно на 6% больше, чем в январе 2016 года.

“Объемы перевезенных грузов на 3% больше, чем мы прогнозировали в стратегическом плане деятельности. Рынки грузоперевозок остаются традиционные: Белоруссия, Россия, Польша, Украина, Казахстан”, – сказал для пресс-релиза директор Дирекции грузоперевозок Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

В этом году наиболее заметно возросли объемы перевозок продуктов растительного происхождения (в 2,5 раза) и твердого минерального топлива (на 91%). На 32% возросли перевозки химических и минеральных удобрений, на 12% – минеральных продуктов, на 10% – черных металлов.

В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезли 47,6 млн. тонн грузов – на 0,8% меньше, чем в 2015 году.

BNS

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