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Литовский бизнес получает кредиты и в российских банках

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 02, 12:00   |   Комментариев: 0

Литва находится в зоне влияния скандинавских банков, однако в стране, особо не афишируя деятельность, работают и российские государственные банки, раздающие кредиты литовским компаниям. Местные банки, находящиеся в управлении скандинавов, этому не рады и предупреждают о рисках. Осторожней относиться к российским банкам призывает и Банк Литвы (Центробанк), сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

По информации газеты, один из последних примеров деятельности российских банков в Литве – кредит в размере 40 млн. евро российского госбанка “Сбербанк” группе Baltic Champs Group , контролируемой литовским бизнесменом Кястутисом Юшчюсом. Сам бизнесмен не подтверждает этой информации, однако по данным издания, кредит предоставило австрийское отделение “Сбербанка” – Sberbank Europe.

“Я не могут подтвердить вашу информацию о том, что кредит Baltic Champs Group предоставил конкретно “Сбербанк”, однако могу подтвердить, что кредит предоставлен не литовским, а европейским банком, действующим в Австрии”, – сказал К. Юшчюс.

BNS

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