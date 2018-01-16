Литовский Департамент туризма временно остановил действие лицензии туроператора Travelonline Baltics

Литовский Департамент туризма (ДТ) временно остановил действие лицензии туроператора Travelonline Baltics, так как не мог установить, достаточна ли сумма страховок компании, поэтому до конца месяца клиенты не смогут пользоваться услугами этого предприятия. Деятельность этого туроператора временно останавливается из-за страхования уже не первый раз.

“(Деятельность компании – ред.) остановлена потому, что в данном случае мы не получили все необходимые документы, чтобы мы установили размер страховок. Пока мы не можем подтвердить, достаточен ли тот уровень страхования, который имеется. Сейчас они обязаны предоставить документы”, – сказал BNS заведующий Отделом по надзору за туристической деятельностью ДТ Тадас Жянтялис.

По его словам, ДТ в понедельник остановил на 10 рабочих дней лицензию туроператора Travelonline Baltics. Если за это время не будут устранены нарушения, то ДТ отзовет лицензию навсегда и тогда нужно будет смотреть, пострадал ли кто-то из клиентов компании.

“Пока никто нигде не пострадал. Остановка означает только то, что они не могут брать новые обязательства – они должны остановить продажи. Данных о том, что они продолжают осуществлять продажи, у нас нет. Все, кто приобрел (у них) путевки, могут по ним ехать, пока не произошло что-то, в связи с тем они (туроператор – ред.) полностью прекращают деятельность и прекращают выполнять свои обязательства”, – сказал Т. Жянтялис.

Деятельность Travelonline Baltics уже приходилось останавливать в конце 2015 года. Тогда предприятие пополнило сумму страхования с 75,3 тыс. евро до 94,3 тыс. евро и представило документы в ДТ, и действие его лицензии была возобновлена.

Travelonline Baltics позиционирует себя как одного из крупнейших продавцов туристических путевок по Интернету в Литве – компания организует поездки на популярные курорты Средиземного моря, в Таиланд и на Канарские острова, она также предоставляет туристические услуги бизнесу.

BNS

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