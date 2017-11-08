Литовский дипломат неприятно удивлен

Посол Литвы в Германии был неприятно удивлен, когда в минувший понедельник увидел у Бранденбургских ворот в Берлине демонстрацию с советскими флагами и большевистской униформой.

«Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?» – написал Дарюс Семашка по-английски в социальной сети Twitter.

Посол поделился фотографией, на которой видны плакат о столетии большевистской революции, советская символика с серпом и молотом, а также красные советские флаги.

Дипломат заметил театрализованное шествие, когда шел на рабочую встречу. По словам Д. Семашки, из-за бремени нацизма часть немцев до сих пор избегает любых попыток приравнять советские тоталитарные преступления к нацистским преступлениям, чтобы не быть обвиненными в реабилитации нацистской Германии или умалении Холокоста. Как полагает посол, этим «злоупотребляет Россия при ведении информационной войны».

Как сказал Д. Семашка новостному агентству BNS, своим постом в социальной сети он хотел еще раз привлечь внимание к преступлениям коммунистических режимов.

Бранденбургские ворота в Берлине с 1989 года являются главным символом объединения Германии.

Литва и еще пять стран Восточной и Центральной Европы в 2010 году призвали Брюссель предусмотреть в масштабе Евросоюза ответственность за отрицание советских преступлений. По словам историков, жертвами коммунистических режимов в XX веке могли стать 100 млн человек. Больше всего людей уничтожили режим Иосифа Сталина в Советском Союзе, правление Мао Цзэдуна в Китае и режим красных кхмеров в Камбодже.

Инф. “ЛК”.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Бранденбургские ворота, Евросоюз, Посол Литвы