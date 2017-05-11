Литовский экспорт поощряется мировыми тенденциями

Литовский экспорт, который в последнее время растет значительными темпами, поощряется мировыми тенденциями, отмечает деловая газета Verslo zinios.

“Растет мировая промышленность, поэтому весь этот год для литовской инженерной отрасли, которая ориентирована исключительно на экспорт, будет более удачным. И если на мировом рынке не произойдет больших потрясений, то в предстоящие пять лет мы стабильно будем двигаться вперед. Но я не могу сказать, что первом квартале в нашем секторе произошел особенный прорыв”, – отметил директор компании Arginta Engineering Томас Яскелявичюс.

Между тем, глава литовского молокоперерабатывающего концерна Vilkyskiu pienine Гинтарас Бярташюс отметил, что в этом году экспорт товаров расте, поскольку на внешних рынках было продано больше продукции и по более выгодной цене, чем раньше.

BNS напоминает, что по данным Департамент статистики, экспорт Литвы в январе-марте этого года составил 6,119 млрд. евро и был на 17,4% больше, чем за первый квартал 2016 года.

BNS

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