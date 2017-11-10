Литовский экспорт в этом году увеличился на 16,7%, импорт – на 16,5%

Объемы литовского экспорта в январе – сентябре этого года составили 19,22 млрд. евро, импорта – 21,122 млрд. евро или на 16,7% и на 16,5% соответственно больше, чем за такой же период 2016 года.

Внешнеторговый дефицит Литвы в этом году по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 14,8% до 1,902 млрд. евро, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные таможенных деклараций и отчетов Интрастата.

Экспорт только товаров литовского происхождения за год вырос на 14,7% до 11,354 млрд. евро, а без минеральных продуктов – на 10,6% до 8,992 млрд. евро.

BNS

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