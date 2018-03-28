Литовский энергетик о десинхронизации стран Балтии с БРЭЛЛ: Готовимся к блэкауту

Ситуация с генерацией собственной электроэнергии в Литве в настоящий момент самая слабая в странах Балтии, не скрывает гендиректор литовского оператора LitGrid Дайвис Вирбицкас, который ответственен за проекты будущих и эксплуатацию действующих соединений Литвы с другими странами. «Я сегодня (5 марта. – Прим.) в 11 часов утра посмотрел данные центра управления. Потребность электроэнергии в Литве (за сутки. – Прим.) свыше 1700 мегаватт. Мы производим 260 мегаватт, из которых 200 – Круонисская ГАЭС и Каунасская ГЭС. Ничего не производим!» – сказал энергетик, отметив, что при расчетах развития энергетики не берется в расчет ненадежная генерация, которая под воздействием разных факторов – природных или иных – не позволяет гарантированно генерировать электроэнергию.

Глава LitGrid рассказал, как именно будут проходить испытания автономной работы стран Балтии в 2019 году. По его словам, это тест на 22 часа работы без экспорта электроэнергии из России и Беларуси. «Это даст нам все технические параметры, которые мы сможем оценивать в различных моделях. Проверить наши расчеты и ситуацию в реальной жизни. Напомню, что конкретно сегодня Латвия экспортировала, Эстония экспортировала, Польша экспортировала. У нас у единственных – дефицит», – отметил он.

Комментируя запущенные новые мощности в Калининградской области Д. Вербицкас сказал, что литовские энергетики готовятся к блэкауту. «Но хочу сразу успокоить, что не из-за действий соседей (досрочное отключение стран Балтии от сегодняшней системы БРЭЛЛ. – Прим.), а из-за погоды, ураганов, стихий. Техника может выйти из строя, ЛЭП, возможна и человеческая ошибка. (…) Мы, как оператор, разрабатываем свои планы действий в изолированной системе. Эти планы, по понятным причинам, конфиденциальные. (…) Когда происходит аварийная ситуация, то и сотрудничество частей в оставшейся системе работает в аварийном режиме. Да, в таком случае (резкого отключения от БРЭЛЛ) будем работать в аварийном режиме, руководствуясь планами и документами такой ситуации», – сказал энергетик.

«Есть такое допущение: (в России. – Прим.) нас отрубают. А Литва и Калининград сидят в одной лодке. Нужно жить, работать. Сегодня – это невозможно. Топишь Литву, топишь Калининград. Запустив эти электростанции (в Калининградской области. – Прим.) ты можешь выбирать – кого топишь, кого нет», – заключил Д. Вербицкас.

Денис Тарасенко.

Метки: BRELL, Litgrid, Дайвис Вирбицкас