Литовский город Кедайняй не хочет еще один химзавод

Власти литовского города Кедайняй не позволили инвесторам из Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которых представляет предприятие Visolis, развивать в свободной экономической зоне (СЭЗ) завод по производству каустической соды стоимостью 30-40 млн. евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

“В состоявшемся на прошлой неделе заседании (районного) совета участвовали представители Visolis и рассказали о своей будущей деятельности, идет оценка воздействия на окружающую среду. Однако, заслушав презентацию, протокольным решением все члены совета проголосовали против такого завода. В Кедайняй и так много химической промышленности, и еще одного загрязняющее производства мы бы не хотели”, – сказал мэр Кедайнского района Саулюс Гринкявичюс.

Глава Visolis Алина Адомайтите говорит, что вероятная опасность завода и загрязнение от него преувеличены.

BNS

Метки: Кедайняй, Литва, ОАЭ, СЭЗ, химзавод