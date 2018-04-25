Литовский консерватор предлагает сделать невъездным в Литву российского исполнителя Тимати

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«Т. Юнусов известен особенно тесными связями с российским президентом Владимиром Путиным. К дню рождения В. Путина Т. Юнусов создал прославляющую его песню «Лучший друг», — сказал Л. Кащюнас для пресс-релиза.

Он также отмечает, что весной Т. Юнусов участвовал в концерте, посвященном годовщине оккупации Крыма и его присоединения к России, а неделю назад он с программой «Поколение» выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму.

«Все это четко показывает, что Т. Юнусов поддерживает проводимую Россией агрессивную политику и аннексию Крыма. А именно это является одним из факторов, формирующих список нежелательных в Литве лиц», — сказал Л. Кащюнас.

Концерт российского исполнителя хип-хопа и музыкального жанра R’n’B Тимати в вильнюсском концертном зале Pramogu arena планируется в ноябре. Это уже не первый концерт Тимати в Литве.

BNS