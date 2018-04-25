Литовский министр: мы хотим лучше сбалансировать политику в области лесного хозяйства

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Новыми предложениями по ограничениям вырубки лесов Министерство по вопросам окружающей среды Литвы хочет сбалансировать политику в области охраны окружающей среды, говорит министр по вопросам окружающей среды Кястутис Навицкас.

Министерство во вторник представило предлагаемые ограничения вырубки лесов. В числе предложений — запрет на вырубку леса в заповедниках и рекреационных лесах и др.

«У лесов две функции — экономическая и рекреационная. Политика в области лесного хозяйства — сочетание этих двух потребностей. Обеспокоенность в обществе связана именно с рекреационной стороной. Изменения предлагаются для того, чтобы лучше сбалансировать природоохранный аспект», — сказал К. Навицкас радиостанции Ziniu radijas в среду.

Он подчеркнул, что после внесения изменений в закон новые его положения будут действовать как в отношении государственных, так и частных лесов.

Министерство также предлагает в период с 15 марта до 1 августа запретить вырубку леса на важных для птиц территориях с целью дать покой птицам во время высиживания птенцов. К. Навицкас добавил, что в этом правиле могут быть определенные исключения.

Тема вырубки лесов особенно обострилась в конце августа — тогда в обществе возникло недовольство в связи с вырубкой леса в региональном парке Лабанорас.

BNS