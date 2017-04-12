Литовский министр обороны находится в Афганистане

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в среду находится в Афганистане, где встречается со служащими там литовскими военными.

Во время двухдневного визита Р. Кароблис также встретится с командованием миссии НАТО “Твердая поддержка” (Resolute Support Mission), главой командования Западного региона по обучению, консультированию и поддержке, а также со служащими под этим командованием военными, сообщило Минобороны.

Осуществление натовской миссии “Твердая поддержка” в Афганистане началось с 2015 года. Главная цель миссии – обучение, рекомендации и поддержка национальных сил безопасности, министерств и других органов власти этой страны во имя стабильности в ней. Командный пункт миссии, все задачи которой носят небоевой характер, размещен в Кабуле. Задачи в различных отделениях штаба выполняют восемь литовских военнослужащих.

В командовании также служит группа литовских военных полицейских, которая вместе с военными полицейскими Австралии и США осуществляет функции международной военной полиции – обеспечивает дисциплину военнослужащих, осуществляет превенцию преступных деяний, других правонарушений. Литовские военные также обеспечивают и функции элемента национальной поддержки, предоставляют логистическую поддержку служащим в Афганистане литовским военным.

Вторая часть визита запланирована в штабе командования Западного региона по обучению, консультированию и поддержке, который дислоцирован в северо-западной части Афганистана, рядом с городом Герат. В различных отделениях штаба служат пять литовских военных из разных военных подразделений.

При возвращении из Афганистана в четверг министр Р. Кароблис и делегация еще раз остановятся в Тбилиси и посетят совместный Центр обучения и оценки НАТО и Грузии, в котором вместе с коллегами из Северных и Балтийских стран служит литовский офицер.

BNS

Метки: Афганистан, Литва, Раймундас Кароблис