Литовский министр: обыск в НПА проведен в связи со старыми расследованиями

После проведения Службой расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы обыска в ответственном за распределение финансовой помощи Евросоюза (ЕС) и национальной финансовой помощи сельскому хозяйству Национальном платежном агентстве (НПА) министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас говорит, что правоохрана расследует проекты, которые администрировал один из бывших руководителей службы – Саулюс Силицкас.

По словам министра, глава НПА Эрикас Беронтас заверил его, что СРФП проверяет НПА в связи со старыми проектами, когда это учреждение еще возглавлял С. Силицкас. Он возглавлял НПА с 2005 года по июнь 2013 года.

“(Он заверил – BNS), что это старые проекты, администрировались не при нем, а когда он возглавлял (НПА), все эти проекты были остановлены, потому что были установлены нарушения”, – сказал министр.

Глава СРФП Кястутис Юцявичюс сказал BNS, что служба не намерена предоставлять более подробные комментарии о расследовании, но подтвердил, что в нем фигурирует С. Силицкас.

Министр не мог сказать, по поводу каких конкретно проектов СРФП провела обыск в НПА. Представитель СРФП Рута Андрюшкайте подтвердила BNS, что обыски проведены, однако раскрыть подробности отказалась.

Представитель НПА Айсте Миляйкайте сказала BNS, что следствие проводилось в связи с несколькими проектами, финансирование под которые было выделено в 2010-2012 годах. Агентство в 2014-2016 годах предприняло пересмотр этих проектов, оценку рисков, обратилось в Совет по конкуренции (антимонопольная служба) и применило санкции определенного характера (расторжение договоров о финансовой помощи, возврат помощи).

Признанный в 2013 году виновным в злоупотреблении служебным положением С. Силицкас был осужден на полтора года лишения свободы. С. Силицкас приобрел у одной компании якобы для нужд НПА пять смартфонов, но агентству их не передал.

BNS

Метки: Бронюс Маркаускас, Литва, обыск, Саулюс Силицкас, СРФП