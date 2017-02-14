Литовский министр соцзащиты: разные взгляды на роль семьи и защиту детей совместимы

Литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что конкурирующие в Литве точки зрения, которые считают главной ценностью права ребенка или значение семьи, вполне совместимы.

По его словам, нынешнему недопустимому бездействию при защите детей способствовали две сильно тормозящих друг друга точки зрения, которые имеют место и в парламенте, и в обществе.

“Первая представляет такой взгляд, что ребенок должен расти в наиболее благоприятном для него окружении, вторая – “семейноцентричная” точка зрения говорит, что семья является наиболее благоприятным окружением не только для ребенка, но и для всех ее членов (…). Я очень ценю то, что два этих взгляда находят согласие. Состоявшаяся в Министерстве социальной защиты и труда дискуссия об определении насилия показала, что два эти взгляда вполне совместимы”, – сказал министр во вторник в парламенте.

Он призвал парламентариев поддержать запланированную к внесению на внеочередной сессии сейма новую редакцию Закона об основах защиты прав ребенка. Министр предположил, что с целью укрепления семьи можно было бы подготовить отдельный закон.

“Я приглашаю вас пропустить вперед “детскоцентричную” точку зрения и голосовать за вносимые сегодня поправки”, – сказал министр.

В соответствии с новой редакцией Закона об основах защиты прав ребенка, в стране намечается централизовать защиту прав ребенка, установить общую схему действий соответствующих ведомств после поступления в них сообщений о неблагополучной ситуации в семье.

Проект также намечает запретить физические наказания для детей, узаконить профессиональных опекунов, а также обязать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав ребенка, в противном случае им будет угрожать ответственность; по желанию они смогут делать это анонимно.

BNS

Метки: Линас Кукурайтис, Литва, министр соцзащиты