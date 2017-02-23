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Литовский министр видит позитивные сдвиги в Латвии в вопросе бойкота БАЭС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 12:00   |   Комментариев: 0

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас усматривает позитивные сдвиги в позиции Латвии по вопросу возможного бойкота строящейся в Островце Белорусской атомной станции (БАЭС).

“У нас есть политическая поддержка Латвии, мы договорились, что нужно придерживаться общей позиции по этому вопросу. Конкретно и по вопросу ограничения доступа этой электроэнергии на рынок. Мы договорились о том, что будет создана совместная группа экспертов, которая оценит технические возможности для реализации этих мер. Они должны начать работу в скорейшие сроки”, – заявил в среду BNS Ж. Вайчюнас в Риге после встречи с   министром экономики Латвии Арвилсом Ашераденсом.

Он отметил, что это не означает, что Латвия согласна бойкотировать белорусскую электроэнергию, а прежде всего, хочет оценить технические и экономические последствия бойкота белорусской электроэнергии. Однако Ж. Вичюнас называет такую позицию соседей сдвигом вперед.

“Я подробно представил закон об ограничении попадания электроэнергии на наш рынок, а также соглашение парламентских партий и его содержание, и это четкий сигнал о том, что у нас есть ясная национальная позиция по этому вопросу, и это поощряет и к общей позиции в регионе. Я оцениваю это как определенный сдвиг, но какими будут конкретные решения (Латвии), увидим в будущем. Но есть сам принцип и согласие с тем, что мы как можно быстрее должны прийти к консенсусу на региональном уровне”, – заверил министр.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс   Ринкевичс   в середине января в интервью BNS сказал,   что Латвия поддерживает позицию Литвы требовать самых высоких стандартов безопасности для БАЭС,   однако не рассматривает возможность ограничения в приеме электроэнергии из Белоруссии на своем рынке. Он уверял,   что Латвия стоит на позиции больше общаться с белорусами,   а не блокировать электроэнергию,   кроме того,   он назвал дискуссии по БАЭС “горячим вопросом во внутренней политике Литвы”.

Литовское правительство утверждает,   что строительство БАЭС в 50 километрах от Вильнюса ведется без соблюдения стандартов безопасности. На станции будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году,   а второй – в 2020 году.

Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит,   что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS

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